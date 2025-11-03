塞尔维亚电视台将播出哈萨克斯坦风光纪录片

这批纪录片由哈萨克斯坦制片公司 “Arsha Media” 出品，旨在向塞尔维亚及周边地区观众展示哈萨克斯坦独特的自然风光与文化魅力。观众将通过镜头领略曼格斯套高原与恰伦峡谷的壮丽景观，阿尔泰森林的丰富生态，阔克舍套与阔勒赛湖的秀丽风光，以及突厥斯坦的建筑遗产。影片还展现了阿拉木图与阿斯塔纳两座城市的现代都市风貌。

纪录片不仅展示了哈萨克斯坦丰富多样的自然与文化资源，也深入介绍了国家历史遗产和旅游潜力。

根据协议内容，影片将自11月1日起在覆盖塞尔维亚大部分地区的“TV Most”频道播出，并计划在未来两年内多次重映。此外，该频道还获得了向黑山和波黑等地区电视台转播的授权，以扩大传播范围、提升哈萨克斯坦在巴尔干地区的知名度。

这一项目同时也被视为配合11月3日开通的阿斯塔纳—贝尔格莱德直航航线的重要文化推广活动，为两国在经贸与人文交流方面提供新的合作平台。

纪录片的播出还将作为哈萨克斯坦国际形象宣传活动 “Born Bold”的一部分，进一步展示哈萨克斯坦开放、自信、充满活力的国家形象。

