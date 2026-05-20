哈萨克斯坦将推出“黄金签证”制度 吸引外国投资者和高端人才

哈萨克斯坦移民委员会主席埃勒达尔·库泽恩巴耶夫日前就移民立法现代化问题主持召开工作会议，祖国同胞基金会代表参加会议。会议重点讨论了完善国家移民政策、优化吸引外国资本机制，以及为高技能外国专家、投资者和企业家赴哈长期工作和开展经营活动创造更便利条件等问题。

库泽恩巴耶夫表示，作为新移民政策的重要工具之一，哈萨克斯坦将引入“黄金签证”机制。该制度将涵盖投资型和高技能人才居留体系，为外国投资者及紧缺专业人才提供一系列优惠与便利。

Фото: Көші-қон комитеті

他指出，该机制旨在为对国家经济发展具有重要意义的投资者和紧缺人才提供长期稳定的法律身份，并大幅简化其在哈萨克斯坦工作、生活和开展商业活动的流程。

会议期间，与会者还重点讨论了移民管理的数字化升级问题。根据改革方案，哈方计划推出数字居民证件，并全面启用配备e-Resident模块的 QazETA 平台，以推动移民服务深度数字化。

此外，祖国同胞基金会被确定为负责在海外开展综合信息宣传工作的主要运营机构，同时还将负责建立并维护有意申请“黄金签证”人员的数据库。

【编译：达娜】