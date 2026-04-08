哈萨克斯坦将推出数字化认证体系 提升透明度与效率

据介绍，该机制将支持远程评估，有助于加快流程、提升透明度并简化程序，减少不必要的形式化环节。同时，在洪水、疫情等出行受限情况下，该系统也可有效降低腐败风险。

哈萨克斯坦贸易和一体化部技术监管与认证委员会下属“国家认证中心”负责人伊斯坎德尔·哈米托夫表示，远程评估模式将消除不必要的障碍。以往需要现场参与和实地检查的程序，今后可通过数字工具在线完成。

不过，远程评估仅适用于符合既定标准的机构及计划内评估。对于首次认证、资质更新、机构迁址或业务扩展等情况，仍需由本地专家团队进行现场评估。

该机制将分阶段实施。2026年计划启动试点，预计覆盖约300个主体，相关评估将在本地技术专家参与和监督下开展。到2027年，系统有望扩展至所有计划内检查，约700个主体中的部分机构将在保持高标准的前提下实现远程评估。

分析认为，该举措将有助于构建统一的数字化环境，提升流程透明度，同时减少企业面临的行政壁垒。

【编译：木合塔尔·木拉提】