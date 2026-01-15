哈萨克斯坦将从下月起对机油实施强制数字标识

为确保市场主体顺利适应新规要求，能源部提醒所有生产商、进口商以及从事批发和零售业务的市场参与者，需提前在“商品标识与追踪信息系统”中完成注册。相关主体可通过该系统官方网站获取服务并开展操作。

据介绍，新的监管机制将分阶段实施。自2026年2月起，凡在规定期限后生产或进口至哈萨克斯坦境内的机油产品，均须进行数字标识；而覆盖商品流通供应链全环节的追踪监管模式，将自2027年2月1日起正式全面运行。

能源部指出，引入数字标识机制的主要目的在于提升市场透明度、加强消费者权益保护。专家评估显示，目前市场上流通的机油产品中，仍有相当一部分处于“灰色地带”。部分不法供应商利用知名品牌的原装包装灌装假冒产品，其外观已达到肉眼难以辨别的程度。使用此类劣质机油，可能导致发动机故障，给车主带来严重的经济损失。

能源部解释称，通过引入基于 Data Matrix 编码的数字标识技术，每一桶机油都将被赋予唯一的数字代码，且该代码无法复制或重复使用，从而实现对产品流通全过程的精准监管。该机制可确保机油产品自出厂或入境起，直至终端销售的每一个环节均可追溯，从根本上降低消费者购买到假冒伪劣产品的风险。

【编译：阿遥】