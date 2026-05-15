哈萨克斯坦卡拉干达州将建设大型制药厂

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦卡拉干达州将建设一座总投资达425亿坚戈的大型制药厂。日前，哈萨克斯坦卫生部已正式批准与“卡拉干达制药综合体”有限责任公司签署专项协议。

根据项目规划，新工厂未来将生产74种药品，其中包括用于治疗肿瘤、自身免疫疾病以及罕见病的创新型药物。

除药品生产外，该企业还计划按照国际标准开展药用活性成分（API）的合成生产，进一步提升哈萨克斯坦本土制药产业链水平。项目预计将在卡拉干达地区创造约70个新的就业岗位。

近年来，哈萨克斯坦制药产业持续保持增长势头。数据显示，该行业2025年产值同比增长8.7%，达到1911亿坚戈。

与此同时，制药产品出口额也显著上升，由9130万美元增长至1.428亿美元。

自2025年底以来，在总额达3600亿坚戈的投资协议框架下，哈萨克斯坦计划启动474种药品生产项目，并创造超过1170个就业岗位。

此外，哈通社此前曾报道，波兰知名企业家、该国最富有的亿万富翁之一耶日·斯塔拉克（Jerzy Starak）也计划通过“Химфарм”公司向哈萨克斯坦制药行业投资395亿坚戈。

相关投资项目落地后，奇姆肯特还将建设另一座新的药品生产工厂。

【编译：木合塔尔·木拉提】