托卡耶夫：哈萨克斯坦将大力提升能源安全与竞争

托卡耶夫在致辞中指出，这是汇聚专家和业内人士，共同探讨能源领域重要议题的重要平台。当今世界进入新的历史阶段，全球能源行业正面临深刻变革。国际关系紧张、物流链条受阻等全球性挑战，使得局势更加复杂。在这一关键时期，各国应携手寻找高效合作的新方式。

总统强调，经济、科学、教育、创新和先进技术等战略领域的发展都与能源的可及性密切相关。为此，哈萨克斯坦正大力推进一系列重大项目，以进一步强化国家能源安全与独立性，并积极吸引国际伙伴的参与和投资。他表示，哈萨克斯坦高度重视提升能源行业的竞争力，并愿作为负责任的中等强国，与联合国、上海合作组织、国际原子能机构及欧佩克等权威国际组织深化合作，共同开创更加光明的未来。

托卡耶夫同时表达了对本次论坛的期待，希望能够提出促进能源行业发展的新理念和新举措。

据了解，今年的活动共汇聚了来自50多个国家的逾2500名代表和300多家大型企业的代表，包括中亚各国官方代表团、国际组织负责人、全球及本国能源企业高管、知名专家和学术界人士。作为能源领域的重要国际平台，“哈萨克斯坦能源周—2025”正成为研讨前沿问题、提出创新方案、并推动区域及全球合作的重要舞台。

【编译：达娜】