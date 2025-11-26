乌勒套将建创新型大学 助力矿业人才培养与区域发展

这一项目旨在完善乌勒套州的科研教育基础设施，为采矿冶金综合体培养高素质人才，构建现代化教育生态系统。新大学将成为集教育、科研和产业于一体的平台，助力提升乌勒套州的经济和社会发展潜力。

大学计划与美国科罗拉多矿业学院（Colorado School of Mines）和哈萨克斯坦萨特巴耶夫大学（Satbayev University）开展合作。学生将获得符合国际标准的课程，并有机会接触前沿科研和先进技术。教学工作计划在下一个学年启动。

Фото: Қазақмыс

科学和高等教育部将在教育项目启动阶段提供方法论和咨询支持。哈萨克铜业将负责教育项目的资金投入、组织实施，并在必要时通过吸引国家助学金配额开展联合资助。

该公司将这一项目视为提升哈萨克斯坦科研潜力、培养新一代工程师和研究人员的战略性举措。

Фото: Қазақмыс

与世界知名矿业院校之一科罗拉多矿业学院建立伙伴关系，将有助于引入全球最佳实践、开展联合科研项目，并培养具备国际竞争力的人才。对乌勒套州而言，这一项目有望成为创造就业、吸引青年人才的重要动力；对整个哈萨克斯坦而言，则是推动从资源型经济向知识与技术驱动型经济转型的重要一步。

【编译：阿遥】