哈萨克斯坦将制定新银行法：专家解读变化与意义

推动竞争与提升服务质量

哈萨克斯坦经济学家沃勒扎斯·库达伊别尔艮诺夫指出，新法案允许小型银行进入市场，并可随着成长逐步获得更高等级的“通用型”牌照。

- 银行数量增加意味着竞争增强，而竞争往往带来服务质量的提升和成本的下降，这将惠及企业和民众。 - 库达伊别尔艮诺夫说。

Фото: из личного архива Олжаса Худайбергенова

9月10日，马吉利斯已正式启动该法案的审议工作。议会财政和预算委员会主席塔蒂亚娜·萨维利耶娃介绍了法案草案及相关修订内容。

强化监管与适应数字时代

哈萨克斯坦金融市场监管和发展署对此表示，改革旨在全面更新银行业监管体系，以适应当前经济环境和技术变革，提升银行体系的稳定性与竞争力，推动新型融资方式的发展，并在数字化时代加强消费者权益保护。

库达伊别尔艮诺夫特别强调，强化对银行高管的要求十分必要：

- 部分高管热衷向关联企业放贷，同时欺骗股东、监管方和储户。由于公开追责可能引发储户挤兑与银行破产，他们往往被悄然撤换，却依然能进入董事会并继续享有信任。

他认为，新的约束措施可以有效遏制此类问题。

核心条款：双重牌照与新业务拓展

新银行法的重点在于提升银行稳健性和透明度，降低系统性风险。其关键内容包括：

双重牌照制度：设立“基础型”和“通用型”两类牌照，更加灵活地适配不同规模的银行，鼓励小型和区域性银行的发展，扩大民众和企业获取金融服务的渠道。

伊斯兰金融业务：允许传统银行在现有牌照下提供伊斯兰金融产品，从而丰富市场工具，吸引新客户。

数字化监管：强化对金融机构的行为监管，提高透明度，保护消费者权益，防止不当经营行为。

库达伊别尔艮诺夫在接受Kazinform采访时指出：

- 最核心的变化就是双重牌照制度、新的高管准入要求，以及银行产品线的扩展，其余条款多为技术性调整。”

他还补充说，这项法律甚至有些“姗姗来迟”。

【编译：达娜】