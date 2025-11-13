汽车租赁计划即将启动：新车购置或迎零首付新选择

与汽车贷款不同，租赁模式允许消费者无首付、无贷款长期租用车辆。合同期满，可选择归还车辆或支付剩余款项购车。

议会数据显示，计划涵盖经济型车型，单价不超过1500万坚戈。月供不超过20万坚戈，租赁方酬率不得高于车价46%。以1000万坚戈车型、5年期为例，月供20万坚戈，5年总计1200万坚戈；加上46%酬率，需额外支付260万坚戈，总成本约1460万坚戈。合同期内，车辆所有权归租赁公司。

议员强调，该针对自然人的创新计划初期需国家支持，且应由专业公司而非二级银行运营。议会下院议员沃勒扎斯·库斯佩科夫表示，若引入银行，将沦为高息车贷，建议设立独立租赁公司。

民众对新车租赁热情高涨，目前仅优惠车贷可选。一位市民表示：“租赁为无力全款购车者提供新选择。”另一位称：“当下以700万坚戈购车却需还1400万，太离谱。若租赁更划算，我完全支持。”

汽车市场监测与分析机构总监阿尔图尔·米斯卡良指出，租赁优势显著：合同期内可随时退车换车或因财务困难终止合同，而传统车贷无此灵活性。

汽车租赁在全球广泛应用，美国三分之一民众以此方式用车。哈萨克斯坦此前仅限农机租赁。12月1日启动的计划有望重塑国内汽车市场。

【编译：木合塔尔·木拉提】