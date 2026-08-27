哈萨克斯坦将率先启动10万公顷人工造林项目

日前，哈萨克斯坦生态与自然资源部与Private Company «First Carbon Group Ltd.»签署关于森林气候项目及碳单位领域合作的谅解备忘录。

哈萨克斯坦生态与自然资源部表示，该文件的签署将为一系列相关项目的实施奠定基础，包括建设人工林、恢复退化土地和生态系统、提高温室气体吸收能力、生成碳单位，以及吸引国际气候和投资资金等。

根据备忘录，双方计划首先在约10万公顷土地上开展人工造林，并根据后续实施情况进一步扩大项目规模。

总体来看，在“中亚绿带”倡议框架下，哈萨克斯坦计划未来在全国范围内建设总面积超过100万公顷的林木种植区。

实施上述倡议对推动哈萨克斯坦林业高质量发展具有战略意义。通过吸引更多外部投资，这一举措不仅有望扩大森林面积、引入现代技术，也将进一步改善国内生态环境。

此次备忘录的签署，标志着哈萨克斯坦在系统推进森林气候项目方面迈出重要一步。同时，恢复和扩大森林生态系统，也被视为兼顾生态保护、应对气候变化和吸引投资等多重目标的重要发展方向。

近日，哈萨克斯坦阿勒腾达拉国家自然保护区境内的“阿勒毕”野生有蹄类动物重引入中心迎来了一个特殊时刻：当地首匹普氏野马小马驹降生。这也是在将普氏野马重新引入其历史栖息地的国际项目框架下，从欧洲引入哈萨克斯坦的普氏野马所繁育出的第一代后代。