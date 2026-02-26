阿斯塔纳将启动工业园与AI城市管理两大项目

该中心数据显示，近年来哈萨克斯坦累计签署1257项PPP及特许经营协议，总金额达3.6万亿坚戈。其中，697项协议正在实施，411个项目已完成，149项协议已终止。

—在全部项目中，仅17个为国家级项目，总价值1.8万亿坚戈；其余1240个为地方级项目，累计金额超过1.7万亿坚戈。从行业结构看，88%以上的协议集中在教育、医疗、社会服务、能源和住房公用事业领域；从资金投向看，约27%的资金用于交通和基础设施建设，-哈里哈津指出。

他表示，自2022年以来，PPP项目数量有所减少，但单体项目平均投资规模持续扩大。目前，投资重点正逐步转向工业园区、综合医院、核医学中心、街道照明系统以及人工智能应用等方向。

哈里哈津还介绍了今年将在首都阿斯塔纳启动的两项标志性工程。其一为阿斯塔纳二号工业园，项目位于“阿斯塔纳技术城”经济特区，总投资1265亿坚戈；其二为人工智能城市基础设施管理系统项目，总投资900亿坚戈。

—新一代AI系统将替代现行的Sergek系统。项目计划引入先进的数据流分析工具，显著提升城市风险预警能力，实现对潜在突发事件的及时识别和有效应对，-哈里哈津表示。

【编译：阿遥】