乌兹别克斯坦即将启动该国首个核电站建设项目

据悉，乌兹别克斯坦将在吉扎克州启动首座核电站反应堆设施及多学科核医学中心的建设。

乌兹别克斯坦总统官网声明中表示：

“未来几天将迎来历史性时刻，乌兹别克斯坦将启动联合项目，建设首座核电站反应堆设施和核医学中心。”

米尔济约耶夫强调，中亚国家与俄罗斯在能源领域的合作仍是地区稳定与可持续发展的重要因素。他还提到，杜尚别与莫斯科正共同推进包括天然气管道和能源基础设施在内的战略项目。

乌兹别克斯坦力争成为全球首个在同一场地同时建设小型模块化核电站与大型核电站的国家。据“乌兹别克原子能署”（Uzatom）消息，在不久前于莫斯科举办的世界原子周期间，乌俄双方签署了两项具有战略意义的协议。

第一项协议是“罗斯原子能项目”股份公司与“核电站建设局”国有企业签订的补充协议，明确了综合核电站建设项目的基本条件。该项目包括两座第三代+ VVER-1000反应堆和两座基于RITM-200N反应堆的小型及大型核电站的配置。第二项协议涉及为上述两座核电站供应核燃料，明确了RITM-200N和VVER-1000反应堆所需核燃料、备件及设备的供应条款。

乌兹别克原子能署署长阿齐姆·艾哈迈德哈贾耶夫表示，该项目为吉扎克州引入了前所未有的能源解决方案，结合了小型模块化核电站的尖端技术与传统核能的成熟方案。

俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）总裁阿列克谢·利哈乔夫指出，签署这些文件标志着俄罗斯与乌兹别克斯坦在和平利用核能领域合作的新阶段。他强调：

“乌兹别克斯坦将成为全球首个在同一场地同时运营现代化小型核电站和大型核电站的国家。”

这一项目不仅将推动乌兹别克斯坦能源结构转型，也为中亚地区能源合作树立了新标杆。

【编译：木合塔尔·木拉提】