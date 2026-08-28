托卡耶夫：库鲁尔泰将推动国家治理体系现代化

（哈萨克国际通讯社讯）8月28日，哈萨克斯坦第一届库鲁尔泰首次会议在阿斯塔纳召开。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席会议并发表讲话，表示哈萨克斯坦已迈入国家发展的重要阶段，库鲁尔泰正式履职标志着国家政治体系开启新的发展阶段。

第一届库鲁尔泰共有145名议员。他们根据8月23日举行的选举结果，由5个政党选举产生。8月27日，哈萨克斯坦中央选举委员会正式完成全部145名议员的注册，并向他们颁发议员证和徽章。

会议期间，新当选的议员将进行宣誓，第一届库鲁尔泰由此正式开始履职。

托卡耶夫在讲话中表示，库鲁尔泰正式开始工作是国家发展历程中的历史性事件。

“今天，我们的国家迈入了发展道路上的一个至关重要阶段，我们正在翻开民族历史的新篇章。根据哈萨克斯坦人民在全民公投中支持的新宪法，我国一院制立法机构——库鲁尔泰今天正式开始履职。”托卡耶夫说。

总统表示，8月28日标志着哈萨克斯坦政治体系更新进程的开始。

托卡耶夫指出，历史上，库鲁尔泰在国家治理中发挥着重要作用，国家重大事务在这里进行讨论，并通过集体协商作出决定。在国家发展的新阶段，库鲁尔泰将继续承担重要使命。

“库鲁尔泰将从根本上推动国家治理体系现代化，为整个国家机构的工作注入新的动力。同时，通过提高国家立法质量，进一步巩固我国的法治基础。”托卡耶夫说。

总统同时强调，第一届库鲁尔泰议员肩负着特殊的历史责任，并表示相信他们将维护国家和人民利益，不负民众的信任。