哈萨克斯坦将启动SIM盒登记制 注册免费办理

根据政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫签署的命令，SIM盒所有者如需使用设备，须通过自动化服务系统或前往数据库运营商的营业厅提交注册申请。相关营业厅地址可在官方网站 www.rfs.gov.kz 上查询。

申请时，个人须提供个人识别码（ЖСН），法人则需提供商业识别码（БСН），同时填写设备识别码信息。

设备所有者需对所提交数据的真实性负责。数据库运营商在收到申请后将对设备进行验证：个人用户申请将在3个工作小时内完成，法人申请则在6个工作小时内完成。

该验证程序旨在确认设备未以他人名义注册，并确保其在哈萨克斯坦移动通信网络中的合法使用。

根据规定，验证过程中设备状态将被划分为三类：

灰名单——无法确认合法使用信息，仅允许在30天期限内使用的设备；

黑名单——在30天期限届满后再次验证仍无法确认信息的设备；

白名单——被允许在网络中合法使用的设备。

注册程序完成时间为：个人申请4小时内，法人申请8小时内。

此外，SIM盒所有者如需注销设备注册，也可通过自动化系统或向数据库运营商营业厅提交申请。注销程序的处理时限与注册相同：个人4小时内，法人8小时内完成。

该命令将在正式发布后十个日历日生效，即自11月10日起正式实施。

【编译：阿遥】