哈萨克斯坦将启动现代和起亚汽车线束本地化生产

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问韩国期间，Astana Motors与韩国THN Corporation在首尔签署汽车线束生产许可协议，将在哈萨克斯坦实现现代和起亚车型汽车线束本地化生产。首批量产产品计划于2026年12月交付。

协议由Astana Motors首席执行官别克努尔·涅西普巴耶夫和THN Corporation首席执行官蔡承勋（Chae Seounghoon）签署。

根据协议，双方将向哈萨克斯坦转移相关生产技术，并实现现代和起亚车型汽车线束本地化生产。项目将由Astana Motors与THN Corporation于2026年6月成立的合资企业Kazakhstan Wire Systems负责实施。

涅西普巴耶夫表示：

- 汽车线束生产计划于2026年12月在阿拉木图工业区Astana Motors科技园启动。项目投资额为460万美元，折合超过20亿坚戈，设计年产能为10万套汽车线束。

项目首阶段计划创造约200个就业岗位。到2027年，员工人数预计增至509人，其中约70%的岗位将由女性担任。

根据计划，2026年起，企业将向位于库斯塔奈的KIA Qazaqstan工厂供应起亚Sportage车型线束。2027年，企业计划进一步掌握现代Tucson车型线束生产。此后，相关产品还将供应Hyundai Trans Kazakhstan、Astana Motors Manufacturing Kazakhstan以及哈萨克斯坦其他汽车制造企业。

汽车线束是由电线、电缆、连接器和保护部件组成的复杂系统，用于连接汽车各类电气和电子单元，并为发动机、安全系统、照明、多媒体以及驾驶辅助系统传输电力和信号。

Фото: Astana Motors

涅西普巴耶夫指出：

- 汽车线束必须根据具体车型及其电子架构进行设计。因此，要实现本地化生产，需要获得汽车制造商的工程技术文件，严格遵守其质量标准，并与整车工厂生产计划精准衔接。此次与THN Corporation签署的协议，为上述生产提供了必要的许可和技术条件。

THN Corporation成立于1986年，总部位于韩国大邱，主要从事汽车线束、电气和电子零部件研发与生产，同时开展电动汽车高压系统研究。

该公司是现代汽车集团供应商之一，为多个国家的现代和起亚工厂提供零部件。其生产网络覆盖韩国、中国、越南、菲律宾、墨西哥、巴拉圭和巴西。2007年，THN获得现代和起亚技术标准五星认证，公司股票目前在韩国证券交易所上市。

Фото: Astana Motors

值得注意的是，9月15日，Astana Motors还在此次韩国访问期间与多家韩国企业签署汽车产业合作协议，项目总金额达到7830万美元。

其中，包括与现代汽车株式会社就新款现代Tucson车型CKD本地化生产达成合作，与永山环球网络公司 合作生产消声器和座椅内饰，与THN Corporation合作生产汽车线束，以及与MOTREX合作生产汽车地板覆盖件。

相关项目得到哈萨克斯坦总统办公厅、工业和建设部、外交部投资委员会以及哈萨克斯坦驻韩国大使馆支持。