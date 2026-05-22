埃克森美孚表示将继续深化对哈长期合作

据哈萨克斯坦战略规划与改革署消息，埃克森美孚是全球最大的国际能源公司之一，同时也是哈萨克斯坦油气领域最大的外国投资者之一。

该公司自1993年起在哈开展业务，并参与田吉兹、卡沙甘以及里海管道联盟（CPC）等多个重点能源项目。

会谈期间，阿塞特·伊尔哈利耶夫表示，哈萨克斯坦正持续推进政治与经济改革，致力于构建现代化、可持续的发展模式。

他说，当今国际竞争不仅体现在资源层面，也体现在技术、人力资本以及经济快速适应全球变化的能力方面，因此哈方高度重视建立系统性、长期性的发展模式。

他同时指出，油气行业仍是哈萨克斯坦经济的重要支柱，同时也为技术现代化和新的经济增长点创造机会。

双方还讨论了投资稳定性、全球资本竞争以及在国际不确定性持续背景下，为长期投资维持可预期营商环境的重要性。

尤里娅·金则高度评价哈萨克斯坦独立以来的发展成果及当前推进的改革措施。

她表示，对于国际合作伙伴而言，全面了解哈萨克斯坦改革进程及国家长期发展优先方向十分重要。

【编译：达娜】