英伟达将对OpenAI投资最高千亿美元

路透社报道，一名接近OpenAI的知情人士透露，根据双方的合作协议，英伟达（Nvidia）最早于2026年底开始交付晶片，协议涉及两笔独立但相互关联的交易。

这名知情人士称，OpenAI将以现金方式向英伟达购买晶片，而后者则会通过投资，获得OpenAI的非控股股份。

OpenAI首席执行官奥尔特曼在声明中说：“一切始于计算能力。计算基础设施会成为未来经济的基础，我们将利用与英伟达共建的体系，既推动人工智能实现新突破，又以规模化方式赋能个人与企业。”

双方签署意向书，计划为OpenAI部署至少10吉瓦的英伟达系统，合作细节会在未来数周内敲定。这些晶片的功耗，相当于800多万美国家庭的用电需求。

知情人士透露，待双方就OpenAI采购英伟达系统达成最终协议后，英伟达将先行注资100亿美元。OpenAI最新估值达5000亿美元。

OpenAI正效仿谷歌、亚马逊等企业，着手研发自有AI晶片，旨在打造比英伟达更经济的替代方案。知情人士称，合作协议不会改变OpenAI任何正在推进的计算计划，包括其晶片研发项目及与微软的合作关系。