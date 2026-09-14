特列吾别尔德：哈萨克斯坦寻求将对韩合作拓展至高科技和关键矿产领域

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德表示，哈方正寻求将与韩国的经济合作从汽车产业进一步拓展至人工智能、关键矿产及其他先进领域。

特列吾别尔德是在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对韩国进行国事访问、并出席首届“中亚—韩国”峰会前夕接受韩联社采访时作出上述表示。

首届多边峰会将于周三在首尔举行，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦领导人将出席。各方将围绕关键矿产、能源和供应链多元化等领域合作展开讨论。

- 即将举行的国事访问具有特别重要的意义，因为哈韩关系已经建立在坚实的经济和投资基础之上，现在我们有机会将合作提升到新的水平。韩国与中亚具有互补性的经济优势。韩国拥有先进技术、工业经验和资本，中亚则拥有丰富的自然资源、能源能力、不断增长的市场和重要的地理位置。 - 特列吾别尔德表示。

数据显示，2025年哈韩双边贸易额达到31.7亿美元。目前，数百家韩国企业在哈萨克斯坦开展业务，其中包括现代汽车、起亚、三星电子和斗山等。

韩国投资已转化为工厂建设、就业岗位、本地化生产以及技术转移。现代汽车和起亚在哈项目是其中的典型案例。现代汽车在阿拉木图运营汽车制造工厂，起亚则在库斯塔奈启动了大型生产项目。

不过，哈萨克斯坦希望将汽车产业合作模式推广至更广泛的工业领域。

- 目前，两国正在推进46个工业合作项目，总价值约40亿美元，涵盖汽车制造、机械工程、冶金、电子及其他领域。我们希望扩大这种合作模式，即将韩国的技术和投资与哈萨克斯坦本地生产、本土供应商发展和专业人才培养结合起来。 - 特列吾别尔德说。

他还将人工智能和数据基础设施列为具有前景的新合作方向。随着哈萨克斯坦不断扩大算力和数据中心能力，韩国企业有望在数据中心、电力基础设施和冷却技术等领域获得新的合作机会。

关键矿产也是合作重点。哈萨克斯坦拥有丰富的铀、铜、铬、锌等现代工业所需矿产资源。

- 但我们的重点并不只是出口原材料。我们有兴趣发展加工和高附加值生产，并融入韩国工业供应链，包括电池、电子及其他高科技领域。 -特列吾别尔德表示。

他还指出，哈萨克斯坦的地理位置对希望实现供应链多元化的韩国企业具有重要吸引力。作为中亚最大经济体，哈萨克斯坦位于连接亚洲和欧洲的重要贸易通道上，并正持续投资铁路和跨里海运输走廊建设。

- 对韩国企业而言，哈萨克斯坦的价值在于市场规模、工业能力、资源和地理位置的综合优势。 - 他说。

特列吾别尔德表示，即将举行的峰会应更加注重具体落实，而不只是设定宏观目标。

- 因此，峰会的实际价值应当通过会后成果来衡量。我们希望看到具体项目、明确的合作伙伴、适当的融资机制以及现实可行的实施时间表。 - 他强调。

部长同时指出，双边关系还拥有超越经济合作的人文基础，这为两国长期关系提供了信任支撑。

他说，韩国族群已在哈萨克斯坦生活近90年，并为该国科学、文化、商业和社会生活作出贡献。2027年将迎来1937年朝鲜族迁居中亚90周年。

韩国独立运动人士洪范图（1868—1943）晚年曾生活在哈萨克斯坦，其历史遗产至今仍是连接两国人民的重要象征。

特列吾别尔德本人也与韩国有个人渊源。他曾就读于首尔延世大学，并于20世纪90年代作为年轻外交官在哈萨克斯坦驻首尔大使馆工作。

- 看到哈萨克斯坦与韩国关系自建交初期以来取得如此显著的发展，我也深感欣慰。 - 他说。

哈萨克斯坦与韩国于1992年建立外交关系，并于2009年将双边关系提升为战略伙伴关系。

此前，哈通社报道，托卡耶夫总统应韩国总统李在明邀请，已抵达韩国进行国事访问。