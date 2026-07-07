别克帖诺夫：哈萨克斯坦将优先发展工业新兴领域

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在俄罗斯叶卡捷琳堡举行的第十六届“INNOPROM”国际工业博览会全体会议上表示，哈萨克斯坦将优先发展工业新兴领域，积极推进原材料深加工、现代新材料和高科技制造业发展，不断提升工业现代化水平。

本届全体会议以“工业360：无边界制造”为主题，俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京、尼科尔·帕希尼扬、亚历山大·图尔钦、阿德尔别克·卡瑟马利耶夫以及印度尼西亚、伊朗、土库曼斯坦、缅甸、塞舌尔、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、阿联酋、越南和委内瑞拉等国政府代表出席会议。

沃勒扎斯·别克帖诺夫在发言中表示，在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫领导下，哈萨克斯坦正迈入高质量发展的新阶段。

他说：“全民公投通过的新宪法进一步巩固了大规模政治和制度改革成果。我们将继续坚定推进建设‘公正而进步的哈萨克斯坦’，坚持以开放和建设性合作为原则发展同各国关系。发展人力资本、科技和创新是国家发展的重要方向，这将进一步增强投资者信心，推动经济现代化，并拓展国际合作空间。”

他表示，哈萨克斯坦愿与国际伙伴共同实施原材料深加工、现代材料研发以及科技密集型制造业等合作项目。

为吸引投资，哈方持续推出一系列支持措施，包括税收和关税优惠、Altyn Visa特别签证制度以及“一站式”项目服务机制。当前重点发展的产业涵盖机械制造、冶金、油气化工、化学工业、现代建筑材料以及高附加值产品制造等领域。

沃勒扎斯·别克帖诺夫还重点介绍了哈萨克斯坦工业数字化转型进展。目前，智能数据分析系统、云平台和新一代软件解决方案正不断应用于制造业。数据显示，制造业中应用数字化工具的企业占比已由2022年的13%提升至2025年的21%；采用工业物联网技术的企业数量已达到7000家。

博览会期间，与会代表还参观了机械制造、冶金、工业装备、创新制造和现代技术等领域的最新成果。

哈萨克斯坦国家馆集中展示了Qarmet、Kazakhmys、Alageum Electric、KamLitKZ、Tengry Tyres、Orda Glass、Silk Road Electronics、BTS ERG等本土企业的创新项目，同时还展出了工业人工智能、微电子和科技教育等领域的最新解决方案。