哈萨克斯坦将发行宪法颁布30周年纪念币

宪法颁布30周年被视为哈萨克斯坦在建设法治国家和巩固民主制度道路上的重要里程碑。作为独立的基石，宪法象征着国家团结与公民和谐。

纪念币正面设计为一本打开的宪法，其上方是在哈萨克斯坦地图轮廓背景中的数字“30”，地图中心位置是象征太阳的“穹顶”（毡房顶部结构）。数字“30”采用镀金工艺，成为设计亮点。

本次发行包括两种版本：

镀金银质纪念币 ：925纯银镀金，重量31.1克，直径38.61毫米，精制（proof）标准，面额1,000坚戈，发行量1,000枚； Фото: Ұлттық банк

双色合金币：由镍黄铜/白铜合金制成，重量6.45克，直径24.5毫米，非流通（uncirculated）标准，面额100坚戈，发行量500万枚。 Фото: Нацбанк

据央行介绍，1,000坚戈银质纪念币的线上销售时间将通过其官方网站另行公布；100坚戈双色纪念币将与流通币一同在全国范围内自由流通。

这些纪念币在全国范围内按面值可用于所有形式的支付，并可在各银行账户存入、转账、兑换或找零。纪念币由哈萨克斯坦造币厂铸造。

【编译：达娜】