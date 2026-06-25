哈美将分阶段实施积雪航空监测和防洪合作项目

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦与美国正在制定一项分阶段实施的积雪航空监测和防洪合作项目，旨在加强春季融雪洪水预测和洪灾风险预警能力。

据哈萨克斯坦水资源和灌溉部消息，水资源和灌溉部副部长阿斯兰·阿卜德拉伊莫夫（Аслан Абдраимов）日前会见了美国Dynamic Aviation公司和Airborne Snow Observatories Inc.公司的代表。美国驻哈萨克斯坦大使馆代表也参加了会谈。

会谈期间，双方围绕积雪监测、春季径流预测以及洪水风险预警等领域的合作前景进行了讨论，并重点研究了利用现代航空技术采集流域数据、编制地图资料和分析报告，以及将相关数据接入哈方现有模型和信息系统的可行性。

根据会谈成果，双方决定分阶段实施相关项目，并逐步扩大项目覆盖范围，使其服务于哈萨克斯坦水资源管理领域的长期目标。

项目第一阶段将在扎拜河流域开展。届时，相关机构将借助航空技术对积雪覆盖情况进行高精度测量，并将获得的数据纳入水资源和灌溉部现有模型和系统。这将有助于测试相关方法、培养本国专业人才，并评估将项目推广至全国其他地区的可行性。

Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

水资源和灌溉部表示，后续阶段将把监测和预测工作扩展至更多重点集水流域和地区，以进一步提高模型质量、深化数据整合，并增强双方技术合作能力。

从长期来看，该项目计划逐步覆盖哈萨克斯坦全境，以实现水资源综合管理、降低洪灾风险、优化水库运行和提升气候适应能力等目标。

会谈期间，双方还讨论了本国专业人才培养、数据获取与管理、参与机构职责分工以及项目实施所需的技术和行政程序等问题。

阿卜德拉伊莫夫表示，对于哈萨克斯坦而言，不仅需要获得现代化数据，更需要建立能够提前作出管理决策、降低洪灾风险、保护居民、基础设施和农业生产的有效实践工具。

会谈结束后，双方同意继续就项目实施方案及下一步工作进行磋商。

此前，阿卜德拉伊莫夫在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示，TALSIM和Tasqyn系统在预测2026年洪水形势方面已展现出良好成效。