阿塞拜疆将五分之一预算用于国防与安全

根据该国财政部数据，2026年国家预算草案中，“国防与国家安全”支出预计达到87.148亿马纳特（约合51亿美元）。除国防外，教育（29亿美元）、社会保障（28亿美元）以及经济发展（44亿美元）也将获得可观资金支持。

2026年国家预算总收入预计为384.23亿马纳特，总支出为415.486亿马纳特，预算赤字为31.256亿马纳特，约占国内生产总值的2.3%。赤字将主要通过政府借款、国库账户资金以及私有化收入来弥补。

预算收入结构显示，油气行业占收入的42.6%，非油气行业占比57.4%。预算以阿塞拜疆原油价格每桶65美元为基准进行测算。

通过上述安排，阿塞拜疆将在2026年继续保持对军队及安全力量的稳定资金支持。

此前，哈通社曾报道，截至2024年底，阿塞拜疆计划在2025年国家预算中进一步增加国防与国家安全领域的支出。

【编译：木合塔尔·木拉提】