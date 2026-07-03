哈萨克斯坦将设立G-Index机构 评估女性经济参与度

这一消息是在全球女企业家理事会（Global Businesswomen Council）全体会议上宣布的。

哈萨克斯坦人工智能和数字发展部副部长罗斯季斯拉夫·科尼亚什金表示，社会项目已成为推动国家科技发展和经济可持续增长的重要因素，不仅能够创造经济价值，还将促进人力资本发展、创造就业机会，并提升国家及各地区的投资吸引力。

他说，G-Index倡议正当其时，建立这一分析平台，将有助于全面评估国内创业发展现状、女性参与经济活动水平以及各地区发展指标，为制定更加科学有效的管理决策和完善国家政策提供依据。

科尼亚什金强调，G-Index并非监管或控制机制，而是一项分析工具，可为政府、企业和专家群体提供客观数据和循证依据，支持科学决策。

他表示，人工智能和数字发展部将为G-Index的开发和建设提供全面支持，包括依托国家数字基础设施、电子政务平台、政府数据资源和数字平台等，为该项目的发展创造有利条件。

值得一提的是，目前哈萨克斯坦登记注册的女性企业家已超过100万人。女性经营和管理着全国近一半的中小企业主体，并为中小企业领域超过三分之一的就业岗位提供支撑。