哈萨克斯坦将提高医务人员薪资 并加强其法律保护

他表示，在总统持续支持下，近年来国家在医疗卫生领域的财政支出几乎增长至原来的三倍，并于2025年达到3万亿坚戈。相关投入使医疗服务供给规模显著扩大，同时推动了基础设施的系统性更新和医疗机构物质技术条件的全面改善。

目前，多个国家级重点医疗项目已投入使用，包括阿斯塔纳的国家肿瘤中心和紧急医学中心，以及阿拉木图的国家传染病中心。

在基层医疗方面，按照国家元首指示实施的农村医疗现代化大型项目已进入收尾阶段。数据显示，全国农村地区已有650多个医疗设施投入运营，城乡医疗服务差距明显缩小。

在医疗政策层面，哈萨克斯坦首次在较长时期内对医疗服务定价体系进行调整，上调了产科和儿科相关医疗服务费用，同时更加注重疾病预防、早期诊断以及医疗服务质量提升。母婴健康保障体系持续强化，肿瘤医疗服务加快发展，多项此前主要依赖境外治疗的高精度、微创治疗技术已在国内推广应用。

在药品政策方面，新调整的用药管理机制提升了药品供应稳定性，并帮助节省了大量财政资金。与此同时，数字化被列为国家战略重点之一，卫生领域正加快相关布局。

据介绍，目前医疗系统正逐步构建“eDensaulyq”数字生态体系，并引入人工智能解决方案，作为辅助医生决策、提升医疗质量的重要工具。

在医务人员保障方面，议会已通过根据国家元首指示制定的法律修正案，明确对在履行公务期间对医务人员和急救车驾驶员实施暴力行为设立单独的刑事责任，同时引入医务人员职业责任保险制度。受社会支持政策推动，医生短缺问题已减少19%，中级医护人员短缺下降7%，农村地区人员缺口下降16%。

苏丹加济耶夫还表示，自2026年起，传染病医疗服务和急救医疗系统工作人员的薪资将得到提高，同时针对医务人员的暴力行为法律责任将进一步加重。此外，哈萨克斯坦已通过完善强制性社会医疗保险制度的相关法律，明确向保险模式转型、扩大参保覆盖范围，并恢复国家对医疗服务质量的监管职能。

在行业发展规划方面，政府已制定至2029年的医疗卫生发展构想，并出台医疗服务质量综合管理计划，明确未来阶段的战略重点。

官方指出，相关措施已初步显现成效。预计全国居民平均预期寿命将达到75.8岁，死亡率持续下降。其中，总体死亡率下降2.6%，婴儿死亡率下降18%。同时，哈萨克斯坦在人类发展指数中的排名上升7位，国际综合竞争力进一步提升。

【编译：达娜】