哈萨克斯坦将收紧个人贷款审批标准

根据新规，若个人符合以下任一条件，将被认定为高风险借款人：

信贷记录期限少于3年；

在过去一年中出现超过3倍按月计算指数的逾期，并持续30天以上；

在三家金融机构同时存在未偿还贷款；

贷款月供超过月收入的45%；

存在不良信用记录；

收入来源未得到确认。

监管机构在说明中指出，此举旨在降低居民过度负债的风险，将在贷款发放前后引入对违约可能性的评估，并设立高违约风险触发条件。

按照新规，如果银行认定借款人存在较高违约风险，将需定期对其进行审查。对于最初就被划入高风险类别的客户，银行必须提供债务重组方案。该规定旨在促使银行在采取司法或委托催收等强制措施之前，优先向借款人提供债务重组选项。

此外，银行在启动诉前追讨债务前，还需考虑借款人的生活状况，包括其困难是否为暂时性，以及是否处于严重或危机状态，并据此决定是否提供重组方案。

【编译：达娜】