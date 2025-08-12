中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:47, 12 八月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦将收紧个人贷款审批标准

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦银行将更严格地评估居民的还款能力。金融市场监管和发展署近日在官网公布决议，扩大了认定借款人为“高风险”客户的标准。

    кредит
    Фото: Polisia.kz

    根据新规，若个人符合以下任一条件，将被认定为高风险借款人：

    • 信贷记录期限少于3年；

    • 在过去一年中出现超过3倍按月计算指数的逾期，并持续30天以上；

    • 在三家金融机构同时存在未偿还贷款；

    • 贷款月供超过月收入的45%；

    • 存在不良信用记录；

    • 收入来源未得到确认。

    监管机构在说明中指出，此举旨在降低居民过度负债的风险，将在贷款发放前后引入对违约可能性的评估，并设立高违约风险触发条件。

    按照新规，如果银行认定借款人存在较高违约风险，将需定期对其进行审查。对于最初就被划入高风险类别的客户，银行必须提供债务重组方案。该规定旨在促使银行在采取司法或委托催收等强制措施之前，优先向借款人提供债务重组选项。

    此外，银行在启动诉前追讨债务前，还需考虑借款人的生活状况，包括其困难是否为暂时性，以及是否处于严重或危机状态，并据此决定是否提供重组方案。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 金融 经济
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读