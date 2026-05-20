突厥斯坦将新建绕城公路 为“西欧—中国西部”国际走廊分流

这一情况不仅进一步加剧了市区交通压力，也使现有道路面临加速损耗的风险。与此同时，大量重型货车在城区通行，也给当地居民日常生活以及过境车辆通行带来了诸多不便。为从根本上缓解这一问题，相关部门计划在突厥斯坦市东部建设一条全长30公里的绕城公路。

此前，突厥斯坦州政府曾宣布，该项目将由中国中铁亚欧建设投资有限公司（China Railway Asia-Europe Construction Investment Co., Ltd.）负责实施。该公司此前曾参与阿斯塔纳LRT（轻轨）项目建设。按照最初规划，项目建设周期预计为1.5年，并计划于2025年9月正式启动施工。

不过，在过去近一年的时间里，该项目实际推进情况如何？就此，本通讯社记者采访了突厥斯坦州交通和公路厅。

该部门提供的数据显示，作为M-32“萨马拉—奇姆肯特”公路分流线的重要组成部分，“突厥斯坦市东绕城公路建设”项目共划分为三个路段实施。目前，项目正在对设计预算文件进行补充和调整。

具体来看：

第一路段全长5公里，项目造价91亿坚戈，目前已顺利通过国家鉴定并获得积极结论。

第二路段全长11公里，预估造价210亿坚戈，计划于今年6月完成国家鉴定程序。

第三路段全长14公里，项目造价280亿坚戈，目前同样已获得国家鉴定的积极结论。

州交通和公路厅在回复哈通社问询时表示，目前，项目沿线区域的土地征收工作正在积极推进。该线路将途经突厥斯坦市及萨乌然县。其中，突厥斯坦市辖区内已预留土地71块，总面积98.82公顷；萨乌然县辖区内已预留土地245块，总面积165公顷。目前，相关土地规划及安置方案制定工作已经启动。

此外，萨乌然县政府还决定划拨5公顷土地，用于建设施工基地。鉴于项目具有重要的社会和经济意义，州政府已于2025年7月致函政府总理，请求批准由地方财政为项目提供资金支持。

—该项目的推进落实问题已在交通部、财政部以及国家经济部层面进行了联合审议。同时，项目第一和第三路段调整后的文件已提交国家鉴定机构。最终，相关部门已于2025年12月正式取得国家鉴定的积极批复，-州交通和公路厅回复称。

据该部门透露，绕城公路计划于今年6月正式开工建设，并预计于2028年12月全线建成通车。