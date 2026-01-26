印度将向哈萨克斯坦公民提供30天免费签证

据介绍，印度政府决定向哈萨克斯坦公民提供最长30天的免费签证，适用于旅游、医疗目的以及随行人员。

大使表示，此举旨在进一步促进双边旅游往来。

- “为推动两国旅游合作，印度政府决定向哈萨克斯坦公民提供最长30天的免收签证费用的签证。” - 他说。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

据悉，相关签证可通过线上方式办理，也可直接通过印度驻哈萨克斯坦使馆申请。

在谈及旅游合作时，大使指出，印哈两国旅游交流呈现持续增长态势。印方评估数据显示，2025年赴哈萨克斯坦旅游的印度公民数量约为25万人。

此外，大使还介绍了印度当前的经济发展情况。他表示，印度目前已成为全球第四大经济体，同时也是发展速度最快的经济体之一，在信息技术、人工智能、金融科技、制药及数字基础设施等领域保持稳定增长。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

在双边关系方面，大使指出，印度与哈萨克斯坦的战略伙伴关系不断深化。双方在上海合作组织、金砖国家、亚洲相互协作与信任措施会议、联合国以及“印度—中亚”对话等多边框架内保持密切合作。

他还提到，目前印哈双边贸易额约为10亿美元，但双方合作潜力仍有待进一步挖掘。

活动最后，印度驻哈大使向与会嘉宾致以共和国日的祝贺，并表示相信印哈两国合作关系在未来将持续发展。

【编译：达娜】