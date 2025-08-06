突厥斯坦将举办国际手工艺展，140多位工匠参展

本次展会将在新建的“手工艺人小镇”内举行。该中心是该地区文化和精神中心的重要组成部分，作为大型旅游集群项目正在建设中，致力于打造突厥斯坦成为国家级的文化、精神和旅游重镇。

展会开幕前，哈萨克斯坦旅游和体育部副部长叶尔然·叶尔肯巴耶夫对项目进行了实地考察。据介绍，“手工艺人小镇”中心项目占地2.5公顷，包括25个建筑设施，其中涵盖手工艺作坊、展览馆、酒店、商业区及公共区域。项目由私人投资建设，投资总额达55亿坚戈。副部长指出：

- 这类基础设施对发展国内旅游业、推动创意经济具有战略意义。“突厥斯坦——工匠之城”将成为该中心的首个大型活动，旨在提升哈萨克斯坦的旅游潜力、扶持创意产业并加强文化认同感。此次展会也将成为落实国家旅游发展计划与历史文化遗产保护推广构想的重要一步。

Фото: Kazinform

Фото: Минтуризма и спорта РК

据突厥斯坦州旅游局介绍，展会期间将有众多来自国内外的装饰艺术工匠参展，观众可以现场选购精美手工艺品，还能与工匠面对面交流，深入了解传统与现代的工艺技艺。

活动现场还将设有热气球表演、汽车文化节（AVTOFEST）、美食集市（提供各类民族美食）、现场抽奖、舞台互动游戏以及由哈萨克斯坦知名艺人参与的文艺演出等丰富内容。

今年，突厥斯坦的城市发展迎来新里程碑。2025年，该市被授予“工匠之城”地位，并被确认为“突厥世界旅游之都”。为此，国家出台相关法律支持保留并发展这一历史文化遗产。突厥斯坦也获得了由国际权威机构“世界手工艺理事会”（World Craft Council）颁发的“手工艺之城”称号认证，充分肯定其深厚的文化底蕴与未来发展潜力。

Фото: Минтуризма и спорта РК

【编译：达娜】