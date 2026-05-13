“哈萨克斯坦制造”将获流量倾斜：电商平台拟设国产商品优先展示机制

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正进一步加大对本国制造业和本土品牌的扶持力度。未来，各大电商平台和网络购物平台（Marketplace）将被要求在搜索结果中优先展示国产商品，并设立“哈萨克斯坦制造”专区。

此前，类似要求主要适用于传统零售连锁商超。如今，相关机制已进入与有关国家机关的协调审批阶段。

哈萨克斯坦贸易和一体化部代理部长艾詹·比詹诺娃表示，新规将成为支持本国生产企业国家政策的重要组成部分。

国产商品占比要求进一步扩大

根据现行法律，实体商业网点中哈萨克斯坦商品占比不得低于30%。

此外，在“达穆”基金支持项目框架下，商超货架还可额外划出最多20%的空间用于本国产品展示。这意味着，哈萨克斯坦制造商品未来有望占据商店商品陈列的一半。

比詹诺娃指出，除了数量指标外，商品摆放位置同样重要。

“消费者能否第一时间看到国产商品非常关键。因此，法律不仅规定了商品占比，也对陈列质量提出要求。本国商品应摆放在消费者视线最容易触及的位置，也就是所谓的‘黄金货架’。顾客往往会首先注意到这些区域的商品。我认为，哈萨克斯坦制造产品理应占据这样的展示位置。”她说。

Фото: Kazinform

行为科学实验：国产奶酪销量增长20%

与此同时，一项由纳扎尔巴耶夫大学国家分析中心开展的实验，也验证了相关推广措施的有效性。

研究人员联合哈萨克斯坦本地零售连锁，对国产奶酪销售开展行为干预实验。该项目获得英国行为科学机构Behavioural Insights Team的方法论支持。

实验期间，商店内使用了横幅、货架隔板、贴纸、货架标识带以及突出“哈萨克斯坦制造”标识的语音广播等多种推广方式。整个测试在真实消费环境中持续4周。

结果显示，试点门店中的哈萨克斯坦奶酪销量增长20%，明显高于国际平均水平。数据显示，类似行为干预工具在全球范围内平均只能带来约8%的销量增长。

“经济爱国主义”正在形成

纳扎尔巴耶夫大学国家分析中心国家治理与行为公共政策中心主任萨尔塔娜特·贾年诺娃表示，实验结果表明，哈萨克斯坦消费者具有较强的“经济爱国主义”倾向。

“奶酪属于基础食品，但目前该领域进口产品占比高达47%。我们希望通过奶酪案例测试行为科学工具在哈萨克斯坦市场中的效果。仅4周时间，试点门店中的国产奶酪销量就增长了20%，这一结果非常显著。这说明，只要帮助消费者更容易识别和选择本国产品，他们愿意优先支持国产品牌。”她说。

违规限制国产商品将面临处罚

此外，贸易和一体化部还表示，将加强对相关法规执行情况的监督。

若发现限制本国产品进入零售网络、拒不执行整改要求或违反供应商合作规定等行为，相关企业将面临罚款处罚。

【编译：木合塔尔·木拉提】