    15:49, 29 10月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦将建立国家考古资料库 立法推动考古制度化管理

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划建立国家考古资料库。今天，马吉利斯（议会下院）全体会议在审议相关法律草案时，议员阿斯哈特·阿伊玛汗别托夫公布了这一消息。

    —考古学家每年都会发现大量文物，但这些发现后来去了哪里、如何移交，目前缺乏统一的制度。一些文物被搁置在架子上积满灰尘，一些已经遗失，还有不少尚未登记。现在，我们计划建立国家考古资料库。-阿伊玛汗别托夫表示。

    他指出，具有馆藏价值的历史文物将依照法律规定移交博物馆收藏。

    —至于数量众多的普通文物和出土资料，将集中保存在专门的保管库中，在安全环境下向科研人员开放。这一举措将有助于更好地保护我国的考古遗产。-他说道。

    阿伊玛汗别托夫还介绍说，法律草案中明确规定，考古发掘结束后，必须保持发掘对象的原貌并恢复周边环境。

    —目前存在的问题是，一些发掘工作结束后，现场没有覆盖，土地复垦不彻底，甚至导致纪念碑遭到破坏。新法案明确要求，每位考古学家在完成发掘后必须开展土地恢复工作，也就是进行保护性复垦。-他说。

    值得一提的是，马吉利斯目前正在审议一项旨在打击非法考古发掘的法律草案。

    【编译：阿遥】

