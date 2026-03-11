哈萨克斯坦将加入突厥国家组织民防机制

参议员安德烈·卢金在全体会议上表示，批准该协定将有助于成员国在拯救生命、保护公民财产、提供医疗和人道主义援助以及监测和分析自然和人为灾害风险等方面加强合作。

根据协定，突厥国家组织民防机制将建立相应的管理结构，包括部长理事会和秘书处。部长理事会作为最高机构，通过相关领域部长的定期会议开展工作，会议计划每年至少举行一次，并由当年担任突厥国家组织轮值主席国的部长主持。

秘书处将由秘书长领导。秘书长由部长理事会以轮换方式任命，任期三年，最多可延长两年。秘书处总部将设在伊斯坦布尔。

根据协定，土耳其将为秘书处提供办公场所并协助其组织建设。此外，各成员国还将制定统一的救援人员培训标准，开展联合演练，并推动成员国之间的经验交流。

协定规定，在发生灾害时，各国将根据受灾方的请求自愿提供援助，相关决定将通过协商一致方式作出。

此外，该机制还将设立独立预算，由成员国年度会费构成。在新的国际预算协议生效前，各成员国需每年缴纳5万美元会费。在协定生效后的前两年内，如实际支出超过会费总额，差额部分将由土耳其承担。

参议员安德烈·卢金指出，该法律的通过具有重要战略意义，将有助于提高突厥国家组织成员国在突发灾害中的协同能力和资源调动效率，从而进一步加强地区稳定与安全。

此前，3月8日，突厥国家组织外长理事会非正式会议在伊斯坦布尔举行，会议重点讨论了组织即将开展的相关活动以及成员国之间协调合作的加强问题。

【编译：达娜】