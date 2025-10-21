哈萨克斯坦将建立国有Wi-Fi运营商 推进全国数字化网络建设

2026年起可通过Wi-Fi进行语音通话

根据移动通信企业代表“Kar-Tel”公司执行董事叶夫根尼·纳斯特拉金的介绍，VoWiFi技术将于2026年在哈萨克斯坦全面上线，届时用户可通过任何可用的Wi-Fi网络拨打和接听电话。该技术的应用将有效解决居民区、办公楼等建筑物内部蜂窝信号弱的问题。

“VoWiFi技术可以让用户通过Wi-Fi进行语音通话。我们已在公司员工中进行了试点测试，结果非常成功，预计明年将向公众开放。”——他说。

尽管全国已有99%的居民获得4G信号覆盖，但“信号盲区”问题依然存在。业内人士指出，城市建设密集、新建筑遮挡信号以及现有基站被迫迁移等因素仍然影响通信质量。VoWiFi的引入有望从根本上缓解这一问题。

全面替换3G网络 提升全国移动通信质量

“Mobile Telecom-Service”（MT-С）公司董事会主席亚历山大·巴比切夫在会上介绍了移动通信基础设施的最新进展。

目前，MT-С公司以Tele2和Altel品牌为超过1000万用户提供服务，其中超过300万人已使用5G网络。

“凭借完善的基础设施和高水平的用户网络需求，我们的网络承载了全国超过一半的移动互联网流量。今年，MT-С公司成为哈萨克斯坦最大规模私有化交易的对象，这标志着投资者信心的进一步提升，也体现了电信业的战略重要性。”——巴比切夫表示。

他补充说，2023年至2025年间，公司在网络建设和现代化方面的投资已超过2400亿坚戈，共完成5000多项工程项目。

为改善移动互联网质量，计划在2025年底前完成所有大型城市3G网络向4G网络的全面替换。此外，超过一半的移动流量已在本地CDN内容分发网络中实现缓存，显著提升了用户的上网速度。

建立国有Wi-Fi运营商

会议还提到，哈萨克斯坦计划建立国有Wi-Fi运营商，以确保在全国范围内实现统一、安全的互联网接入。项目将在社会意义重大的公共场所优先部署，包括边境检查站、机场、铁路和汽车站，以及学校和医疗机构。

“我们正在建设的基础设施，正逐步成为一个基于人工智能的数字服务与解决方案发展平台，这也将支持哈萨克斯坦构建人工智能经济的方向。”——“Freedom Telecom Operations”公司负责人海拉特·阿赫梅托夫在会上表示。

据其介绍，在项目第一阶段，将在全国10个城市建设约400个接入点。到2026年，计划扩展至1万个接入点；到2027年，数量将达到2万个。

【编译：达娜】