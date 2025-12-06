哈萨克斯坦拟将社会意义重大商品扩至33项 进口依赖问题仍待解决

根据现有统计，国内在糖、奶酪、禽肉以及荞麦等产品上的自给率仍然偏低：

糖类自给率仅33%，

奶酪（如农家奶酪）为52%，

禽肉为79%，

荞麦为80%。

拟新增的商品包括番茄、黄瓜、苹果、数种牛肉、鲜冻鱼类、超高温灭菌牛奶、酸奶油、硬质奶酪以及红茶等。其中大多数仍主要依赖进口供应。

扩表目的：规范定价、减少中间环节

农业部解释称，扩大清单旨在提高价格形成机制的透明度，减少不必要的中间商加价行为。该措施为临时性，但预计将：

鼓励国内生产企业扩大产能；

为其提供国家支持渠道，包括优惠运费和固定公共服务收费；

降低最终产品成本，使企业能够将更多资金投入发展。

然而，该举措并不能从根本上消除食品安全隐患——在多个重要品类中，哈萨克斯坦仍保持较高进口依赖。

哪些食品依赖进口？主要来源国有哪些？

尽管国内在面粉、大米、土豆、洋葱、葵花籽油和盐方面实现盈余，但糖类、奶制品、禽肉及部分谷物仍需大量进口。

农业部公布的主要进口来源如下：

番茄：土库曼斯坦、中国、乌兹别克斯坦

黄瓜：伊朗、中国、俄罗斯

牛肉：白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰

鱼类：俄罗斯、挪威、中国、土耳其、法国

这意味着扩大清单后，新增品类的大部分供应仍依赖境外市场。

农业部：正在推进大规模生产结构调整

为降低进口依赖，农业部正实施包括种植结构多元化在内的一揽子战略任务。

农业部在回复官方询问时表示：

“根据国家元首提出的将农业总产值增加两倍的任务，我们正在通过作物结构多元化优化耕地配置，减少小麦等单一作物以及高耗水作物（如水稻和棉花）的种植面积，同时扩大油料作物、蔬菜瓜果及饲料作物的种植。”

目前调整取得初步成果：

油料作物种植面积扩大至 400万公顷；

葵花籽种植面积达 180万公顷；

土豆种植面积达到 13.12万公顷。

与此同时，畜牧业产能也在稳步提升：

牛存栏 840万头，

马 440万匹，

家禽 4830万只；

年肉类产量 91.4万吨，

牛奶 325万吨，

鸡蛋 37.8亿枚。

目前，哈萨克斯坦农产品已出口至 15个以上国家，涵盖欧亚经济联盟、欧盟、独联体、海湾国家、中国、韩国、日本、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦及蒙古等地区，共有 3702家企业进入相关国家的出口商名单。

重点推进肉类加工项目 多项扶持政策同步落实

为提高畜产品的深加工比例、增加附加值，政府出台了多项扶持措施：

对投资项目提供最高25%补贴；

提供 年利率2.5% 的优惠贷款用于投资；

年利率5% 的贷款用于流动资金；

深加工产品可享受 70%增值税减免；

实行牛肉进口关税配额机制。

农业部投资政策司负责人塔尔加特·巴肯诺夫表示：

“要实现进口替代，这部分差距必须补齐。目前已实施约150个项目，总投资超2500亿坚戈。到年底相关数字还会继续增加。明年计划实施超过250个项目。”

【编译：达娜】