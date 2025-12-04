哈萨克斯坦将进一步加强孤儿保护机制

消息称，总统签署了《关于就文化、教育、家庭和国家监管问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行修正补充》法案。

该法修订了《土地法》、《预算法》、《创业法》、《婚姻法》、《家庭法》、《公共卫生法》、《医疗保健系统法》，以及《哈萨克斯坦共和国语言法》、《哈萨克斯坦共和国儿童权利法》、《文化法》、《教育法》和《教师地位法》。

第一部分修正案加强了保护孤儿和监护缺失儿童的法律机制。

在收养儿童和指定未成年人监护人或受托人的过程中，儿童的亲属享有优先权；若无亲属，则由已婚人士享有优先权。

根据第二部分修正案，对国家预算拨款用于儿童营养、住房、医疗、教育、抚养和康复的主体（对象）进行国家卫生和流行病学控制与监督的程序，纳入了《公共卫生和医疗保健系统法典》以及《哈萨克斯坦共和国儿童权利法》的管辖范围。因此，相关规定已从《企业法典》中删除。

第三部分修正案涉及教育领域的一些紧迫问题。

【编译：小穆】