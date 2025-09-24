14:54, 24 9月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦铁路将淘汰老旧机车 与美国Wabtec签署42亿美元综合协议
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家铁路公司（kazakhstan temir zholy，KTZ）计划逐步淘汰上世纪70—80年代生产的老旧机车，并通过与美国Wabtec公司签署的总额 42亿美元协议 实现车队更新与现代化。
根据协议，Wabtec将在 2036年前 每年向哈萨克斯坦铁路交付30台新机车。这些机车将配备“阿斯塔纳柴油服务”工厂生产的发动机，并采用新型牵引电机、节能冷却系统等先进技术。新机车还将配备空调、冰箱、微波炉和生物厕所，以改善乘务人员的工作条件。
42亿美元协议的内容不仅包括采购 300台机车，还涵盖：
-
将现有 405台机车的服务合同延长15年至2058年；
-
为新购机车提供 至2054年、为期18年的全周期维护服务；
-
提供并维护5套 KinetiX数字系统，用于机车登记、监控和诊断；
-
在三年内对 505台机车的制动气缸和压缩机进行大修；
-
在偏远地区建设社会基础设施，为当地服务中心员工提供便利。
据了解，该协议是在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访美期间签署的，美国商务部长霍华德·卢特尼克出席了签约仪式。
【编译：达娜】