哈萨克斯坦铁路将淘汰老旧机车 与美国Wabtec签署42亿美元综合协议

根据协议，Wabtec将在 2036年前 每年向哈萨克斯坦铁路交付30台新机车。这些机车将配备“阿斯塔纳柴油服务”工厂生产的发动机，并采用新型牵引电机、节能冷却系统等先进技术。新机车还将配备空调、冰箱、微波炉和生物厕所，以改善乘务人员的工作条件。

42亿美元协议的内容不仅包括采购 300台机车，还涵盖：

将现有 405台机车的服务合同延长15年至2058年；

为新购机车提供 至2054年、为期18年的全周期维护服务；

提供并维护5套 KinetiX数字系统，用于机车登记、监控和诊断；

在三年内对 505台机车的制动气缸和压缩机进行大修；

在偏远地区建设社会基础设施，为当地服务中心员工提供便利。

据了解，该协议是在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访美期间签署的，美国商务部长霍华德·卢特尼克出席了签约仪式。

【编译：达娜】