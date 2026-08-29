哈萨克斯坦将推进30个公路口岸现代化改造

据交通部新闻处消息，为落实国家元首关于现代化改造和发展边境口岸的指示，哈萨克斯坦与俄罗斯交通及边境主管部门代表日前在阿克托别州“阿勒姆别特”公路口岸举行工作会谈。

会谈期间，双方就进一步发展哈俄交通联系、提升边境通行能力以及完善边境基础设施等问题进行了讨论。

车辆拥堵及如何保障车辆顺畅通行，是此次会谈重点讨论的问题之一。双方还研究了提高口岸通行能力、进一步完善边境通行手续等问题。

双方还重点讨论了信息系统整合和运输手续数字化。具体包括推进信息系统整合、发展e-SMR电子货运单据、向E-Permit系统过渡，在试点项目框架下开展查验检查系统数据交换，应用电子导航封条，以及扩大无人驾驶运输工具应用项目等。

此外，代表团在工作访问期间还前往“伊莱克-1”铁路口岸和“扎伊桑”公路口岸进行了实地考察。

目前，哈萨克斯坦计划对国家边境线上的30个公路口岸进行现代化改造。其中，“阿勒姆别特–奥尔斯克”“斯热穆–马什塔科沃”和“霍萨克–巴夫洛夫卡”3个口岸正在进行施工安装。

据交通部介绍，部分口岸改造工程计划于2026年底前完成，其余口岸的相关工作计划于2027年完成。

会谈结束后，双方确定了进一步发展双边交通联系、完善边境基础设施以及推进通关手续数字化等领域的后续合作安排。相关措施落地后，将进一步提升边境口岸通行能力，缩短车辆通行时间，为国际运输企业和从业人员提供更加便利的通行条件。

据此前交通部介绍，截至目前，哈萨克斯坦已与42个国家签署政府间公路货物运输合作协议，并对开展国际公路货物运输的相关条件作出了明确规定。