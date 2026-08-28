标普将哈萨克斯坦开发银行长期信用评级上调至“BBB”

（哈萨克国际通讯社讯）国际评级机构标普全球评级（S&P Global Ratings）上调哈萨克斯坦开发银行信用评级，将其长期信用评级从“BBB-”上调至“BBB”，短期信用评级从“A-3”上调至“A-2”，评级展望为“稳定”。

此次评级上调是在哈萨克斯坦主权信用评级获得提升后作出的。标普认为，哈萨克斯坦开发银行与政府之间的关联程度“非常高”，如有需要，该行获得政府特别支持的可能性也“非常高”。

与此同时，标普还将哈萨克斯坦开发银行无担保高级债券的长期评级上调至“BBB”，其哈萨克斯坦国家评级则维持在“kzAAA”不变。

标普指出，“稳定”的评级展望意味着，该机构预计哈萨克斯坦当前主权信用评级在近期内将保持稳定。这也意味着，哈萨克斯坦开发银行的评级与国家信用状况密切相关。

近期，哈萨克斯坦开发银行还通过哈萨克斯坦证券交易所（KASE）积极开展融资。

8月25日，该行发行7年期债券，以15%的年收益率募集5.649亿坚戈资金。此前的8月21日，该行已通过同一批次债券募集6亿坚戈。

值得一提的是，此前标普全球评级还将Freedom Bank的信用评级上调至“BB-”。