宝莱坞将来到哈萨克斯坦：外国制片人计划在阿拉木图地区拍摄影片

在印度果阿举行的第55届国际电影节（IFFI）上，哈萨克斯坦旅游媒体大使、国际项目制片人纳迪拉·阿霍诺娃向外国影视人士推介哈萨克斯坦，展示本国作为具有潜力的电影拍摄地的优势。导演、制片公司及政府机构代表观看了本国主要旅游景点，并了解其作为电影拍摄地的可能性。

“我们正积极与外国电影制作方洽谈，吸引大型国际项目来哈拍摄。印度制片人和多家电影公司对来到哈萨克斯坦拍摄故事片和纪录片表现出浓厚兴趣。在首个项目中，我们已在阿拉木图进行踏勘，并选择了平原和山地的若干场景，同时开始组建由当地专业人员组成的团队。这个项目不仅将通过电影展示我国的旅游潜力，也将成为加强双边创意合作的重要一步。” - 阿霍诺娃介绍说。

计划拍摄的新电影将把哈萨克斯坦的自然与文化魅力展示给印度观众及全球观众，影片将围绕独特性、文化互动和人文价值等主题展开。

该国际项目的落地将有助于进一步提升哈萨克斯坦作为具有吸引力的创意拍摄地的国际形象。

值得一提的是，统计显示，2025年12月至2026年2月期间，印度国际家庭旅行的需求量较去年同期增长了30%。印度游客越来越倾向于选择能够融合冬季度假氛围、自然美景和文化体验的季节性目的地。

【编译：达娜】