阿斯塔纳将迎来“未来运动会-2026” 全球顶尖电竞与“数字体育”战队陆续抵达

（哈萨克国际通讯社讯）随着“未来运动会-2026”（Games of the Future 2026，GOTF 2026）开幕临近，来自世界各地的顶尖“数字体育”（Phygital Sports）和电子竞技战队正陆续抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。未来几天，来自50多个国家和地区的800余名运动员将齐聚阿斯塔纳，共同参加这一融合传统体育、电子竞技与数字科技的国际赛事。

据阿斯塔纳市政府消息，抵达阿斯塔纳的参赛队伍中，不乏国际顶级赛事的冠军和奖牌获得者。赛事期间，阿斯塔纳将成为全球数字体育的重要舞台。

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首批抵达的队伍为数字体育篮球（Phygital Basketball）项目参赛队，包括MINSK、Zagrebacki malisani NITUI、Vozdovac Belgrad、Dangerous Meridianbet、Flow Game Basketball，以及来自阿根廷的博卡青年（Boca Juniors）等知名俱乐部。其中，博卡青年篮球队是阿根廷现任双料冠军，并曾夺得美洲篮球冠军联赛（Basketball Champions League Americas）冠军。其数字体育战队则凭借国内选拔赛冠军身份获得本届赛事参赛资格。

Фото: Астана қаласының әкімдігі

随着数字体育篮球项目队伍陆续抵达，阿斯塔纳也将迎来其他竞赛项目的参赛队伍，包括Xtreme Gaming、Vici Gaming、Team Falcons、Team Spirit、T1、Bigetron by Vitality、Twisted Minds、17 Gaming、Aurora Gaming和The MongolZ等国际知名电竞战队。

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这些队伍将参加Dota 2、Mobile Legends: Bang Bang（MLBB）、《绝地求生》（PUBG: BATTLEGROUNDS）、《反恐精英2》（Counter-Strike 2）等多个项目的角逐，以及本届赛事设置的其他比赛项目。

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目前，各比赛场馆的最后准备工作已接近完成。赛事期间，除数字竞技和传统体育比赛外，现场还将设置互动体验区，并配备多项现代科技应用，为参赛选手和观众带来沉浸式观赛体验。

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随着各国代表队陆续抵达，赛事也正式进入最后冲刺阶段。届时，数字体育和电子竞技爱好者将有机会在阿斯塔纳近距离观看众多曾经只能通过国际赛事直播见到的世界顶级选手和战队。

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“未来运动会-2026”（Games of the Future 2026，GOTF 2026）将于7月29日至8月9日在阿斯塔纳举行。赛事共设八个竞赛项目，将传统体育与数字竞技深度融合，全面展示数字体育的发展成果。