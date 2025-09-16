哈萨克斯坦迎来世界与传统宗教领袖第八次大会：共商和平与对话

在当前国际社会局势紧张、多个地区冲突加剧的背景下，此次大会的召开显得尤为重要。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2022年9月第七次大会上发表讲话时指出，全球范围内敌对与互不信任的氛围正在重返国际关系。面对这一挑战，他强调，解决之道唯有秉持善意、对话与合作。哈萨克斯坦始终主张，在联合国宪章精神指导下，通过谈判桌解决任何争议问题，而非诉诸武力、威胁或制裁。在这样的时刻，秉持人道主义理念尤为重要，而传统宗教正是这些理念的守护者。

托卡耶夫总统的讲话传递出一个清晰的信息：在动荡的全球局势中，宗教领袖通过深入探讨和平、合作与和谐等议题，为世界带来宝贵的精神指引。

大会历史与主题演变

世界与传统宗教领袖大会自创办以来，每届会议的主题均聚焦于不同领域的全球性议题。例如，第二届和第四届大会分别以“宗教、社会与国际安全”和“和平与和谐：人类的抉择”为主题，探讨了社会和谐与和平建设；第三届、第五届和第六届大会则聚焦于宗教领袖在推动宽容、相互尊重与合作中的角色，主题包括“宗教领袖在构建宽容与合作世界中的作用”“宗教领袖与政治家为和平与发展而对话”以及“宗教领袖为安全世界而努力”。

受新冠疫情影响，第七次大会推迟至2022年召开，主题为“后疫情时代人类精神与社会发展中的世界与传统宗教领袖的作用”，聚焦疫情后全球精神与社会重建的挑战。

Фото: Kazinform

第八次大会的议程与特色

第八次大会的主会场全体会议将围绕“宗教对话：迈向未来的协同”展开讨论，旨在凝聚宗教领袖的智慧，应对全球性挑战。此外，大会还将举办多场专题分会，涵盖以下核心议题：

1. 21世纪宗教在凝聚人类共同利益中的作用

探讨宗教如何在全球化的今天促进团结与合作。

2. 宗教作为世界可持续发展的因素

分析宗教在推动社会公正、环境保护与可持续发展中的潜力。

3. 数字发展与人工智能时代的精神价值

探讨科技进步对宗教价值观的冲击与融合。

4. 信仰对抗极端主义：宗教的和平潜力

强调宗教在化解冲突、反对极端主义中的积极作用。

此外，大会还将与联合国文明联盟合作，举办关于保护宗教场所的特别会议，聚焦全球范围内宗教文化遗产的保护问题。

值得一提的是，2024年大会秘书处第二十二次会议首次举办了“共同塑造未来：青年宗教领袖在加强宗教对话中的作用”主题的首届青年宗教领袖论坛。本次第八次大会将继续举办第二届青年宗教领袖论坛，主题为“青年为和平共处：迈向未来的协同”，旨在激励年轻一代为全球和平与对话贡献力量。

Фото: Kazinform

第八次大会的独特意义

第八次大会的议题紧扣国际社会面临的重大挑战，旨在通过宗教领袖的共同努力，探讨解决方案，促进文明间的相互理解与融合。会议期间的全体会议、分会场讨论以及相关活动，将为富有建设性的对话提供平台，激发新思想，推动不同文化与宗教间的交流与合作。

回顾2022年的第七次大会，其不仅因疫情背景下的特殊主题令人瞩目，更因吸引了众多重量级嘉宾而备受关注。包括伊斯兰世界领袖、阿兹哈大学大伊玛目谢赫艾哈迈德·塔耶布，天主教领袖、罗马教皇方济各，以及来自伊斯兰教、基督教、佛教、犹太教、印度教、道教、神道教、巴哈伊教等各宗教的领袖齐聚一堂。教皇方济各在会上发表了关于哈萨克斯坦伟大诗人阿拜的深刻演讲，并在阿斯塔纳主持弥撒，为哈萨克斯坦的繁荣祈福，令人印象深刻。

今年的第八次大会将迎来一位特别嘉宾——莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首基里尔。他计划在会议期间主持乌斯彭斯基大教堂的礼拜仪式，参观与哈萨克斯坦受迫害历史相关的纪念地，并前往奇姆肯特市朝圣突厥斯坦的宗教圣地。东正教在哈萨克斯坦信众人数仅次于伊斯兰教，长期以来为促进和平、和谐与传统价值观的弘扬作出了重要贡献。

Фото: Kazinform

哈萨克斯坦的宗教政策与大会意义

根据哈萨克斯坦2011年10月11日通过的《宗教活动与宗教组织法》，我国承认哈乃斐派伊斯兰教和东正教在国家文化发展和精神生活中的历史作用，同时尊重与哈萨克斯坦人民精神遗产相契合的其他宗教，强调宗教宽容、宗派和谐及尊重公民宗教信仰的重要性。因此，大牧首基里尔的到访不仅是大会的亮点，也将进一步巩固哈萨克斯坦宗教和谐的传统。

第八次大会不仅是宗教领袖的盛会，更是那些为信仰奉献一生的精神领袖的聚会。他们放弃世俗生活的诱惑，选择追随宗教道路，致力于传播信仰与智慧。这场每三年一次的盛会，汇聚了全球宗教界的顶尖人物，共同为世界、地区及哈萨克斯坦的和平、和谐与爱祈祷。

精神财富的独特价值

哈萨克斯坦发起的这一独特倡议，并非以物质财富为目标。它不像双边或多边政治、经济合作那样，带来可见的商品、财富或经济效益。然而，这场宗教领袖的盛会，如同孩子为母亲亲手制作的花束，带来的是久别重逢的喜悦与温暖；如同化解兄弟纷争的丰盛餐桌，传递的是无价的精神价值。

2025年9月，哈萨克斯坦将在萨热阿尔卡的土地上，以无比的热情迎接来自世界各地的尊贵宾客。愿那天的天空晴朗无云，愿人类的未来因这场盛会更加光明！

【编译：木合塔尔·木拉提】