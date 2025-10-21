哈萨克斯坦将向阿塞拜疆购买两艘渡轮以增强里海运输能力

该基金董事会主席努尔兰·扎克波夫在总统府（阿克奥尔达）透露了这一消息。

扎克波夫表示：“我们将签署两份协议。第一份与阿塞拜疆AZCON控股公司签署，旨在进一步发展‘中间走廊’，提升其运输潜力。根据协议，双方将探讨在里海使用巴库造船厂（Baku Shipyard）生产的渡轮。第二份协议涉及SK-AIH投资基金与阿塞拜疆国家石油公司（SOCAR）合作，计划作为可再生能源即绿色项目的财务投资方。”

据他介绍，“哈萨克国家石油公司”（KazMunayGas）的子公司已与巴库造船厂达成协议，购买两艘渡轮。这两艘渡轮预计于2027年底前在里海投入运营。此外，在与AZCON控股的协议框架下，“萨姆鲁克-卡泽纳”还将研究购买其他船只的可能性。首份协议金额达6200万美元。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府会见了阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。目前，两国领导人正在举行会谈，随后将召开哈萨克斯坦-阿塞拜疆高级别国家间委员会第二次会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】