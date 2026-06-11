哈萨克斯坦将每年拨款300万美元支持联合国阿拉木图区域中心运作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院全体会议11日批准《关于批准哈萨克斯坦共和国政府与联合国关于在哈萨克斯坦共和国设立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心协定的法律》及配套文件。根据相关文件，哈萨克斯坦将在2025年至2029年期间每年向该中心提供300万美元自愿捐款。

参议员比比古丽·热克森拜（Бибігүл Жексенбай）表示，上述法律文件旨在落实国家元首提出的重要国际倡议，从法律和财政层面为联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的运行提供保障。

她指出，协定明确了区域中心的宗旨和任务，并将联合国多个机构的相关工作整合至统一平台，以避免职能重复。同时，根据国际公约规定，区域中心工作人员将依法享有相应的特权与豁免权。

根据配套备忘录，作为东道国，哈萨克斯坦将在2025年至2029年期间每年提供300万美元资金支持，用于中心的现代化基础设施建设、信息技术系统和通信保障，以及日常运营支出。

热克森拜强调，除上述资金外，哈萨克斯坦无需承担额外支出。其中，拨款总额的13%将用于联合国行政管理服务，所有资金使用均须接受联合国内部和外部审计监督。

她表示，项目期满后，相关建筑设施将全部移交哈萨克斯坦政府。

热克森拜认为，该区域中心落户阿拉木图具有重要战略意义，不仅将进一步巩固阿拉木图作为国际多边外交与商务中心的地位，也将有助于哈萨克斯坦在联合国框架下更有效地推动本国优先事项和利益诉求，扩大本国专业人才在国际组织中的代表性，并提升其专业能力水平。

据悉，相关文件有效期为5年，并预留了后续延期的可能性。