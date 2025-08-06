哈萨克斯坦将建首座年产4.8万吨预混料工厂

根据协议内容，双方将在阿拉木图州建设一座年产能力达4.8万吨的预混料工厂。这将成为哈萨克斯坦首个以工业规模生产预混料的企业，预混料是动物饲料中不可或缺的高质量营养补充成分，对畜牧业发展具有重要意义。

目前，哈萨克斯坦大部分预混料依赖进口，导致行业对外部供应高度依赖。新工厂的建成将显著降低对进口的依赖，推动本地生产能力的提升，并为本国畜牧产品生产企业提供稳定的饲料供应。

UBM集团首席执行官彼得·霍尔瓦特则指出，该集团已在匈牙利、塞尔维亚、罗马尼亚、斯洛伐克和奥地利成功实施了类似项目，而此次哈萨克斯坦成为其拓展的新市场。他表示，

- 这是我们在中亚地区的首个项目。我们选择哈萨克斯坦并非偶然——这里拥有优质的原材料、经验丰富的专业人才以及良好的行业发展环境。

【编译：达娜】