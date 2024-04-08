总统接见工建部长 要求高质量完成灾区受损房屋重建

会晤期间，工业和建设部部长向总统就我国在工业发展、地质勘探以及建筑业领域各项工作的实施成果，以及下一阶段的发展规划等进行了汇报。

根据部长介绍，2024年1~2月份，哈萨克斯坦工业、加工业领域增幅达到了7.4%。

其中，汽车制造业、冶金、化工和轻工业等领域增长显著，带动了整个行业的增势。

目前正在推动180个项目，总投资可达1.5万亿坚戈。

上述项目可在全国创造1.78万新工作机会。

在建筑业领域，去年全国共建成15.7万居民住宅楼，今年计划建设17.2万栋。此外，政府还将拨款3000亿坚戈，用于新建2.2万栋廉租房。

在家庭银行融资支持下，将启动总额3000亿坚戈的贷款支持项目，这将有助于向公民提供 12 000 笔抵押贷款。

部长还向总统介绍了数字平台E-Qazyna.kz的情况。该平台支持通过电子形式开展底土使用权的拍卖。

沙尔拉帕耶夫表示，该举措大大提高了底土资源使用权拍卖流程的透明度和可及性。力拓(Rio Tinto)和福蒂斯丘(Fortescue)等全球最大的公司正在参与拍卖活动，从一个侧面证明了对哈萨克斯坦资源丰富的油田的勘探竞争日益激烈。

部长还向总统提交了针对洪灾地区受灾居民的援助计划方案。洪水地区新建住房的设计和概算文件的造价审批工作正在实施中。

托卡耶夫总统向部长作出指示，要求尽可能迅速和高质量的对受灾区受损房屋予以修复或重建，保障人民正常生活。

【编译：木合塔尔·木拉提】