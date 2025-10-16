哈萨克斯坦总统接见哈原工董事长梅尔詹·尤苏波夫

会上，尤苏波夫向总统汇报了公司2025年前九个月的经营成果，介绍了全球铀市场的现状、核能发展的趋势与方向，以及公司进一步巩固哈萨克斯坦在全球核工业中地位的计划。

尤苏波夫表示，随着人工智能技术的快速发展及数据中心能耗的增加，全球对铀的需求可能持续稳定增长。此外，由于新型核反应堆建设步伐加快，预计2030年后全球铀市场可能出现供应短缺。

哈原工正系统性地开展地质勘探和扩大国家矿产资源基础的工作，以落实总统国情咨文中的任务。2025年，公司在两个新区块启动勘探工作，目前在总面积超过1000平方公里的六个区块开展地质勘探。

公司还计划发展稀有金属生产、科研活动及人工智能技术应用等领域。

2025年9月，哈原工的市值达到历史最高水平，超过140亿美元。自首次公开募股（IPO）以来，公司股价增长超过4.5倍。

会晤结束时，总统就进一步开发资源基础、扩大国际合作以及公司积极参与具有社会意义的举措等方面提出了一系列任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】