哈萨克斯坦选手揭晓！努尔扎斯将参加《声起地平线》

2026年，由迪玛希与中国湖南广播电视台联合打造的国际音乐项目《Voice Beyond Horizon》（《声起地平线》）将正式与观众见面。该大型音乐节目汇聚来自六个国家的八位杰出歌手同台竞技。

努尔扎斯·萨德尔拜于2000年出生在乌兹别克斯坦乌奇库杜克市，2019年毕业于纳沃伊市国立文化艺术学院美声专业，后在哈萨克国立艺术大学继续深造，主修音乐剧表演。学生时期，他便登上专业舞台，饰演的早期代表角色之一是音乐剧《罗密欧与朱丽叶》中的罗密欧。

自2020年以来，努尔扎斯一直在阿斯塔纳国立青年观众剧院工作。他在歌剧《克兹吉别克》中饰演托列艮，在轻歌剧《尼图什小姐》中扮演弗洛里多，并在音乐剧《沙姆舍》中塑造了阿坎-赛热等角色。

他能够细腻传达浪漫作品的抒情情感，也能深刻表现戏剧角色的情绪张力。努尔扎斯还在《阿拜—托格詹》话剧中饰演阿拜，在《高哈尔塔斯》中饰演海尔肯等角色。

在电影领域，他在音乐故事片《叶斯泰-霍尔兰》中饰演主角，成功再现了哈萨克伟大作曲家叶斯泰的艺术形象。

【编译：阿遥】