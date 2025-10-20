数字化将影响全球70%的可持续发展指标——阿什姆巴耶夫强调数字转型重要性

参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫在会议上指出：

“数字化不仅是跨领域的系统性进程，更是推动国家可持续发展的核心催化剂和基础性因素。总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已明确提出——在三年内将哈萨克斯坦建设成为全面数字化国家。政府已制定‘Digital Qazaqstan’统一战略，数字技术必须在经济竞争力、民众生活质量、教育包容性、医疗服务提升、性别平等和绿色发展方面发挥实质性作用。”- 他说。

他强调，数字治理有助于加强金融普惠性，提高公共管理效率。国际专家认为，数字化可直接影响全球70%的可持续发展目标核心指标。据国家经济部数据显示，哈萨克斯坦93%的可持续发展目标执行情况目前通过电子平台进行监测。

议长表示，哈萨克斯坦的IT生态系统正在向国际标准靠拢，但数字化转型必须转化为可衡量、可落地的社会和经济效益，并强调：

“数字解决方案应优先应用于能够提升效率、透明度和民众生活质量的领域。为此，完善法律框架至关重要。” - 他说。

议会目前正在审议《人工智能法》，旨在为新技术的治理与发展建立立法基础。同时，《数字法典》草案也在讨论中，预计将成为哈萨克斯坦首部系统规范数字关系的综合性法律。

阿什姆巴耶夫表示，议会将继续推进数字议程与可持续发展议程的融合，确保数字化真正服务于国家战略目标。

【编译：达娜】