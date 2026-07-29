哈萨克斯坦将建立老虎野化放归安全保障机制

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划在老虎野化放归后实施全天候监测。当老虎接近居民住宅或居民点5公里范围时，“伊犁—巴尔喀什”自然保护区周边居民将收到个人预警通知。

哈萨克斯坦生态和自然资源部在回应哈通社正式问询时表示，保障当地居民及其财产安全是哈萨克斯坦老虎野外种群恢复计划的重点任务之一。

据介绍，老虎放归野外后，相关部门将通过卫星和无线电项圈全天候监测其活动轨迹。目前，“伊犁—巴尔喀什”自然保护区已组建专门的人兽冲突应对小组，工作人员接受了驱离老虎的专业培训。同时，还成立了专门队伍，在必要情况下对老虎实施捕捉和麻醉。

- 当地居民及其财产安全从项目启动之初就是重点工作。我们制定了完整的人虎冲突预防方案。“伊犁—巴尔喀什”自然保护区已经组建应对小组，主要任务是防止老虎进入居民生活区域。 - 生态和自然资源部表示。

当地还将建立居民个人预警机制。据生态和自然资源部介绍，面向当地居民的热线电话已于2025年5月投入运行。

- 已经制定专门程序，当老虎接近居民住宅或居民点5公里范围时，将向当地居民发送个人预警通知。 - 该部表示。

此外，相关部门还建立了潜在损失补偿机制。在国际组织支持下，目前已设立用于补偿的牲畜储备。如果居民饲养的牲畜因老虎袭击遭受损失，可通过这一机制获得相应补偿。

此前有报道称，阿穆尔虎最快可能在未来一个月内在哈萨克斯坦放归野外。具体日期将在相关程序完成并取得专家结论后确定。

7月29日是国际老虎日。目前，6只图兰虎正在哈萨克斯坦“伊犁—巴尔喀什”自然保护区进行野化适应。