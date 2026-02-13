墨西哥总统称将继续向古巴提供人道主义援助

据墨西哥《宇宙报》报道，辛鲍姆当天在墨西哥城举行的例行记者会上说，墨西哥人民将团结一致为古巴提供更多人道主义援助；无论政府间的分歧如何，都不应实施影响民生的制裁。

在回答关于美国威胁对向古巴提供石油的国家加征关税的问题时，辛鲍姆称，墨西哥暂停了向古巴运送石油，但墨政府正在通过外交手段寻求最佳解决方案，以使古巴能够获得燃料。她指美国的行为导致古巴人民面临生活困境，“非常不公正”。

《墨西哥每日新闻》称，墨西哥8日派出两艘海军船只向古巴运送了814吨人道主义援助物资，墨西哥外交部称还有超过1500吨物资即将运往古巴。这些物资以食品为主。

据拉丁美洲通讯社报道，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔在社交媒体发文，对墨西哥的援助表示感谢。古巴外交部和古巴驻墨西哥大使埃乌赫尼奥·马丁内斯·恩里克斯(Eugenio Martínez Enríquez)也向墨西哥表达了感谢。

综合美联社、路透社等媒体报道，古巴政府于8日晚间向各航空公司和飞行员发出一项空中任务通知(Notice to Air Missions)，称在2月10日至3月11日期间，由于燃油短缺，该国9个机场将无法提供加油服务。目前，加拿大航空公司已暂停了飞往古巴的航班。

美国总统特朗普1月29日签署行政令，威胁对向古巴提供石油国家的输美商品加征从价关税。