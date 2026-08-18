阿斯塔纳将举办人形机器人论坛

据人工智能和数字发展部消息，8月19日上午10:00，2026年QAZBOT机器人论坛将在alem.ai国际人工智能中心举行。该论坛将是哈萨克斯坦首批将人形机器人、具身人工智能、新技术商业应用及实际应用等领域相结合的专业平台之一。

全球领先的人形机器人公司之一智元机器人（AgiBot）将参加此次大型活动。该公司致力于开发基于人工智能的新一代机器人和机器人解决方案。

论坛期间，QAZBOT将阐述其对哈萨克斯坦机器人与人工智能产业发展的愿景，以及公司的主要业务领域。论坛将重点讨论机器人系统的本地化和生产、软件和人工智能模型的开发、研发和数据工厂的建设、工程人员的培训以及解决方案在各经济领域的应用等议题。

论坛还将特别关注与企业的实际互动。作为活动的一部分，QAZBOT 和 AgiBot 公司计划与哈萨克斯坦大型企业的代表举行多场闭门 B2B 会议。届时，银行业和金融业、石油天然气业、工业以及哈萨克斯坦经济其他关键领域的领军人物将受邀参加。

AgiBot首席运营官姜青松将分享他在机器人技术开发领域的国际经验。此次商务活动还包括QAZBOT Technologies和阿斯塔纳中心代表的演讲。